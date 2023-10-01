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برلمان

اقتصادية النواب: كلمة السيسى بمؤتمر حكاية وطن طمأنت المصريين على مستقبل الدولة

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجميع القضايا التى تناولها فى كلمته التى وجهها للشعب المصرى خلال مؤتمر “حكاية وطن”، مؤكداً أن الرئيس السيسى كان واضحاً وصريحاً للغاية كعادته دائماً وهو يخاطب الشعب المصرى من قلبه.

وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن كلمة الرئيس السيسى طمأنت كل المصريين على مستقبل مصر وقدرتها على مواجهة جميع التحديات التى تواجهها داخلياً وخارجياً.

ووجه كل التحية والتقدير للرئيس السيسى على حرصه على نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، واحترامه لرأي الصندوق وإيمانه العميق بالديمقراطية.

وأضاف الدكتور محمد عبد الحميد: “لقد وضح من تعليق وحديث الرئيس السيسى إيمانه العميق والحقيقى بالله القوي القادر وأن قدر الله واقع لا محالة، وظهر ذلك في عباراته: “الأمر كله لله.. واللي مكتوب له حاجة هياخدها”.

وأشاد بكلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التى عرض فيها إنجازات الدولة فى المجالات المختلفة خلال السنوات التسع الأخيرة، مشيرا إلى أنها كانت كلمة رائعة.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بالفيلم الذى صاحب عرض رئيس الوزراء لإنجازات السنوات التسع الماضية 

وطالب مختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة ووسائل الإعلام بصفة خاصة بعرض هذا الفيلم لأنه معبر بكل الصدق والأمانة عن إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى، والرد بكل قوة وحسم على كل المشككين وأصحاب الأجندات ومطلقى الأكاذيب والشائعات.

مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي التحديات الانتخابات الرئاسية المقبلة الديمقراطية

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