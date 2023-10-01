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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هي جوامع الكلم التي قالها النبي؟.. الأزهر للفتوى يوضحها

صدى البلد

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا رسول الله ﷺ أُوتي جوامع الكلم، من ذلك قوله: «الأعمال بالنِّيات»، «المرءُ مع مَنْ أحَبَّ»، «النَّاس معادِن»، «الدِّين النَّصيحَة»، «اتقِ الله حيثما كنتَ، وأتْبِعْ السَّيئَةَ الحسنةَ تمحُها، وخَالِق النَّاس بخُلُق حَسَن»، وغير ذلك كثير.

إذا سمعت ما يغضبك فعليك بـ 5 أفعال أمرنا بها رسول الله

فيما نصحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بأن من سمع كلمة تغضبه فليعف وليصفح فإن ذلك من عزم الأمور.

5 سنن أمرنا الرسول بفعلها عند الغضب
عطى الله جلَّ وعلا نبينا -صلى الله عليه وسلم- جوامع الكلم فأوجد له القول فيقول قولاً وجيزاً تحتوي من المعاني والفوائد ما لا يخفى ولا يستطيع أحد أن يحصى كل ذلك، في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: «لاَ تَغْضَبْ" فَرَدَّدَ مِرَارًا وهو يقول له: "لاَ تَغْضَبْ».

جوامع الكلم

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