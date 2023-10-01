عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: أعضاء الشيوخ بمختلف انتماءاتهم لا يدخرون جهدًا لتحقيق المصلحة الوطنية للبلاد

المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ يعود للانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، في توقيت شديد الأهمية تقف فيه البلاد على أعتاب  أرفع استحقاق دستوري تشهده البلاد، حيث يشارك الشعب المصري في اختيار رئيسه ومن ثم المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، مؤكدا على ثقته في نواب الشعب المصري جميعا في أن يكونوا جميعا على قدر المسئولية وأنهم سيلعبون دورا مهما في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق.

وقال "الجندي " فى بيان صحفى له ، إن أعضاء مجلس الشيوخ بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، لا يدخرون جهدًا من أجل القيام بالدور المنوط بهم وفقا لأحكام الدستور والقانون، من أجل خدمة هذا الوطن وتلبية تطلعات الشعب المصري ، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورا مهما في معاونة مجلس النواب في وضع بنية تشريعية متكاملة تمكن الدولة من تحقيق أهدافها، ويحقق المصلحة الوطنية العليا، ويعزز جهود الدولة نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الشيوخ أيضا له دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وكان للمجلس اسهامات مهمة خلال دور الانعقاد الماضية، بالإضافة إلى تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يحرص دائما على التعاون دائما مع الحكومة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في رسالة واضحة للجميع أن مؤسسات الدولة تتعاون معا من أجل الوطن والمواطن.

وأعرب النائب حازم الجندي ، عن تطلعه إلى تقديم المزيد من الجهد والعمل المخلص من أجل إعلاء المصلحة العليا للبلاد، على أساس التعاون والتشاور الإيجابي مع مجلس النواب والحكومة، من أجل إنجاز التشريعات ذات الأولوية والتي تؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.

مجلس الشيوخ نواب الشعب المصري الشعب المصري أعضاء مجلس الشيوخ مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

وقف استيراد البنزين والسولار العام المقبل.. الحكومة تكشف السبب وتفجر مفاجأة سارة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

مخدرات بحوالي 2.4 مليون جنيه.. سقوط عناصر اجرامية بمطروح والدقهلية

وزير الكهرباء: 13 دولة قدمت موافقتها على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة من مصر والسعودية

بسبب الغيرة.. عامل ينهي حياة زوجته ويحتفظ بها 20 يوما في الخصوص

السكر بـ 12.5 والمكرونة بـ6.5 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

«أبوالغيط» يدعو الدول العربية لتسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء

قرعة مجموعات أبطال أفريقيا.. الأهلي يتجنب صن داونز وصدام محتمل مع بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لنشر ١٢.. أثارت السوشيال ميديا .. شاهد ماذا فعلت نانسي عجرم في فستانها بحفل دبي

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

الماميز قلبوا السوشيال ميديا.. شاهد أغرب تقاليع اللانش بوكس أول يوم دراسة

زلزال مدمر..تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن 3 أيام في أكتوبر

فيديو

إياد نصار: أخوض دراما رمضان بمسلسل صلة رحم| خاص

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ