مدير مركز الأهرام للدراسات عن تفجيري تركيا: البصمات تشير إلى داعش| فيديو

علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على التفجيرين الإرهابيين بالعاصمة التركية أنقرة صباح اليوم، الأحد، موضحا أن توقيت تنفيذ العملية بمثابة مدخل لفهم الرسالة التي دعا إليها منفذو العملية.

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية على «القاهرة الإخبارية»، إن الهدف ليس سياسيًا بقدر ما هو استغلال لطبيعة اللحظة، ولفت النظر إلى منفذي العملية، بالتزامن مع توجه الرئيس التركي لحضور جلسة البرلمان.

تنظيم داعش استغل اللحظة

وأضاف: «بصمات العملية تشير إلى أن من يقف وراء العلمية هو تنظيم داعش، ويجب أن نربط هذا الحدث بالحدث الإرهابي الذي جرى تنفيذه في باكستان منذ يومين، كما أن الهدف الرئيسي التأكيد على وجود التنظيم في أوسع رقعة ممكنة من باكستان إلى تركيا، وتأكيد أن التنظيم ما زال موجودًا في مساحة جغرافية واسعة».

وتابع: «تنظيم داعش استغل اللحظة، لأن هناك اهتماما باجتماع البرلمان التركي اليوم، وبالتالي أراد تأكيد الحصول على أوسع مساحة ممكنة من الاهتمام، وهي طبيعة تنظيم داعش، ما يمزج بين العنف والتوظيف الإعلامي للعمليات المنفذة».

