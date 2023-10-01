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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. محمد الكحلاوي بدأ حياته بـ 20 قرشا وصار مداح الرسول

محمد الكحلاوي
محمد الكحلاوي

تحل اليوم الأحد 1 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان محمد الكحلاوي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1912 بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ورحل عن عالمنا في 5 أكتوبر عام 1982، عن عمر يناهز الـ 70 عاما. 

محمد الكحلاوي، صاحب الملحمة النبوية، ومداح الرسول، وصاحب القدرات المتعددة التي تنوعت بين الغناء البدوي والشعبي والديني.

 

محمد الكحلاوي ومسيرته 

سافر محمد الكحلاوي، مع (فرقة عكاشة)، لبلاد الشام دون علم خاله، وعادت الفرقة وتخلف هو لمدة 8 سنوات تنقل فيها بين بلادها ليتعلم الغناء العربي الأصيل ويتقن خلالها اللهجة البدوية وإيقاعاتها وأصول الموال، ثم عاد إلي مصر شابا يافعا، كون ثروة هائلة فكان معه 20 قرشا وقت سفره، وعاد ومعه 38 ألف جنيه وهي ثروة ضخمة بمقاييس عام 1932.

ورفض محمد الكحلاوي، التغني أو مدح أي شخص مهما كان شأنه ووضعه على مستوى الوطن العربي، إلا سيد الخلق أجمعين (محمد صلى الله عليه وسلم)، فلم يغن لملك ولا رئيس مثلما فعل الآخرون، وفي إحدي المناسبات رفض الغناء للزعيم جمال عبد الناصر رغم طلبه هو شخصيًا، وقال له لن أمدح أحدا بعد رسول الله.

 

محمد الكحلاوي وحياته 

محمد الكحلاوي، زهد الحياة وترك متاعها فقد هجر عمارته المطلة علي النيل بالزمالك، وبني مسجدا يحمل اسمه وسط مدافن الإمام الشافعي، وبني فوقه استراحة وسكنها ومدفن يدفن فيه، لم ينقطع عن أداء فريضة الحج 40 عاما متواصلة، بجانب 10 مرات لأداء العمرة.

محمد الكحلاوي، له 5 بنات هن: (الداعية الاسلامية عبلة، عليا، رحمة، فاطمة، عزة)، وولدًا واحدًا هو (الفنان أحمد الكحلاوي)، الذي سلك طريق والده من الانشاد، ومدح الرسول.

 

وفاة محمد الكحلاوي

وتوفي محمد الكحلاوي، عام 1982 عن عمر ناهز الـ70 عاما تاركًا خلفه مشوارًا حافلا بالجهد والتحدي والإرادة والعزيمة ليصل إلى هدفه، وتحقيق هذا التراث من روائع الغناء المنفرد المتخصص المتميز.

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