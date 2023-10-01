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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: السوق العربية المشتركة للكهرباء خطوة مهمة ومنطقتنا مصدر واعد للطاقة النظيفة

أبو الغيط خلال كلمته
أبو الغيط خلال كلمته في اجتماع وزراء الكهرباء

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، بمقر الأمانة العامة في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط شارك بكلمة أثنى في مستهلها على جهود المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي خطا خطواتٍ ملموسة ومقدّرة على مدار السنوات الماضية للإعداد لاتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، كما أشاد بجهود فرق العمل الفنية والقانونية واللجان، وكذا بجهود الأمانة الفنية للمجلس.

وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط أشار في كلمته إلى أن السوق العربية المشتركة للكهرباء، عند استكمال جميع جوانبها التنفيذية، ستكون بلا شك أكبر مشروع تكاملي عربي يُنفّذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005.

وأضاف أنها خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على جميع المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لجميع مناحي النشاط الاقتصادي.

ودعا أبو الغيط جميع الدول الأعضاء إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة، كما حثهم على الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن.

وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط تطرق إلى  التغيرات العميقة التي شهدها إنتاج الكهرباء على مستوى العالم،  مؤكدا أنها تحولات تتطلب المواكبة والدراسة المُعمقة، إذ ارتفعت نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

كما أكد أبو الغيط أن المنطقة العربية تمتلك مؤهلات استثنائية تجعلها مصدرا عالميا للكهرباء النظيفة في المستقبل، إذ وبفضل موقعها الجغرافي تتوفر على مساحات شاسعة بها أعلى معدلات الإشعاع الشمسي اليومي والسنوي، بما يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية.

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