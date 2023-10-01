وزير الإسكان: 1.3 تريليون جنيه حجم الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة

قال وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار إنه في عام 2011 كان تعداد سكان مصر 89 مليون نسمة يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر مضاف لها البحيرات والمسطحات المائية مشيرا إلى أننا في عام 2023 أصبحنا نشغل 13 % من مساحة المعمور.

وأوضح وزير الإسكان خلال مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي أنه قد تم إنشاء 24 مدينة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية تستوعب 32 مليون نسمة من بينها المدن الذكية، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 1.3 تريليون جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض وزير الإسكان التحديات التي كانت تواجه ملف التنمية العمرانية، ومنها ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأرض الزراعية والفجوة بين العرض والطلب في الواحدت السكنية والتكدس العمراني والسكاني وتدني جودة الحياة والاختناقات المرورية وتداعياتها السلبية من تلوث ووقت مهدر.

وأضاف أن 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر في 2011.