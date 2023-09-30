عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حكاية وطن في 9 سنوات.. الإنفاق على الصناعات الأكثر أولوية ودعم الصادرات

القطاع الصناعي
القطاع الصناعي

نجحت الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة في قطاع ال التنمية الصاعية والتجارية علي مدار الـ 9 سنوات السابقة من خلال اللاهتمام بصورة غير مسبوقة بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارها الدعائم الاساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وكشف كتاب حكاية وطن وتوثيق رحلة الانجازات للدولة المصرية خلال الـ 9 سنوات الساقة والتي تضمنت تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشاب وتحسين مستوي معيشة المواطنين.

جهود مُضنية| سكرتير حزب الغد: مؤتمر «حكاية وطن» ترجمة لإنجازات السيسي منذ 2014

3 متهمين بإسقاط الدولة المصرية والرئيس السيسي يكشف مصيرهم خلال "حكاية وطن"


وقامت الحكومة في عام 2021 بإطلاق 100 اجراء لتحفيز ودفع ع النشاط الصناعي والتغلب علي أرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي تعتمد عليها الدولة للنهوض الاقتصادي و اجراء مناقشات مع الوزارات المختلفة لضمان اتساق تلك المخططات
و جاءت مستهدفات العام المالي الجاري للقطاع الصناعي توجيه الاستثمارات بقيمة 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بزيادة تبلغ 20% من الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي الماضي وتعميق اتصينع المحلي وزيادة مساهمة الناتح المصناعي في الناتج المحلي الاجمالي ليصل لـ 20% بحلو العام 2026/2027  من خلال تطوير واعادة تسهيل انشطة التصنيع الاستيراتيجي.


وكشف تقارير حكومية عن وصول نسبة العاملين بالقطاع الصناعي نسبة للعمالة المنتظمة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 3.7 مليون مشتغل بما يمثل 13% و  مساخمة القطاع الصناعي في للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2020/2021 بنسبة 16.8%.


وسجل إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة ما في ذلك المشروعات الصيرة والمتوسطة نحو 128.2 مليار جنيه في 9 سنوات و 51.6 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال عام 2022 مقابل  27.6 مليار دولار في العام 2014.
.
 

القطاع الصناعى دعم القطاع الصناعي اخبار مصر مال واعمال التنمية الشاملة Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

موضوعات متعلقة

عضو بالشيوخ يطالب الحكومة بالتنفيذ الفوري للقرارات الرئاسية لتشجيع القطاع الصناعي

ترشيحاتنا

أول تعليق من الزمالك بعد الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار

إخلاء عقار 12 طابقا بحلمية الزيتون بعد حريق في مخزن فراشة |صور

سنتين ونصف.. سيدة تعرض نفسها لآلاف اللدغات من النحل | لهذا السبب

"المؤامرة جهلك وتخلفك".. السيسي يوجه رسالة قوية للمتأمرين على مصر

خطأ جسيم.. إقرار رسمي من لجنة الحكام الإنجليزية عن مباراة ليفربول وتوتنهام

لميس الحديدي: مؤتمر حكاية وطن «كشف حساب» للدولة خلال 9 سنوات |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ