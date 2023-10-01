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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يبرم اتفاقية مع شركة كبيرة للمشروبات الغازية

الأهلي
الأهلي

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الأهلي أبرم اتفاقية مع شركة كبيرة للمشروبات الغازية.

وكتب أحمد حسن: "الأهلي يبرم اتفاقية مع شركة كبيرة للمشروبات الغازية.. ولاعبو الأهلي خضعوا لجلسة تصوير في الساعات الماضية".

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث داخل جدران النادي الأهلي، حيث تلقى المارد الأحمر صدمة بشأن طلب استبعاد على معلول من استدعائه في مباراة منتخب تونس الودية أمام اليابان. 

ويدرس النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري لتعارضه مع مشاركة المارد الأحمر فى دوري السوبر الأفريقي. 

“صدى البلد” يسلط الضوء على أبرز الاحداث داخل النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة. 

يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري. 

جاء ذلك بعد إبداء كولر تحفظا كبيرا بشأن مشاركته في السوبر المقرر إقامته بالإمارات.

جاء أول تحفظات كولر على مواعيد بطولة السوبر المصري التي تنطلق بعد نهاية كأس العالم للأندية بـ48 ساعة فقط.  

التحفظ الثاني تضمن النواحي المالية وضآلة مكافآت بطولة كأس السوبر المصري والتي تصل لـ250 ألف دولار فقط للبطل.

ويخشى كولر من الارهاق وتعرض لاعبيه للإصابات خلال مشاركة المارد الأحمر فى بطولة السوبر المصري.

رفض جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، طلب النادي الأهلي باستبعاد علي معلول من قائمة نسور قرطاج في مباراة اليابان الودية.

وتواصل النادي الأهلي مع جلال القادري، مدرب منتخب تونس، لعدم خوض علي معلول مباراة اليابان الودية المقرر إقامتها يوم يوم 17 أكتوبر المقبل في طوكيو.

جاء طلب النادي الأهلي حتى يتمكن على معلول من اللحاق بلقاء سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي يوم 20 أكتوبر القادم.

وتمسك جلال القادري، مدرب منتخب تونس، بخدمات علي معلول في مباراة اليابان الودية بطوكيو، مؤكدا أن مصلحة منتخب بلاده تقتضي التمسك باللاعب في اللقاء الودي.

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