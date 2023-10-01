العاصمة الإدارية: حصر الأراضي الشاغرة بـR7 وR8 وMU تمهيدًا لطرحها قبل نهاية2023

تقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بإجراء حصر شامل وتقييم قطع الأراضي المتبقية في مناطق R7 و R8 ومناطق الاستخدام المختلط المعروفة باسم الـ MU، حيث تضمن منطقة الـ MU23عدد 50 قطعة متبقية بمساحات صغيرة تتراوح بين 2000 و6000 متر، وتخطط الشركة لطرح جديد للأراضي قبل نهاية 2023.

وأوضح اللواء أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة لن ترفع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، على الرغم من ارتفاع أسعار الترفيق الأراضي لأننا نهدف في نهاية المطاف إلى الإسراع من الوتيرة الإنشائية بالعاصمة ككل.

وأشار، مدير عام شركة العاصمة الإدارية فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن المطور غير الملتزم الذى سدد مقدم للأرض منذ 3 سنوات ولم يبدأ التنفيذ حتى الآن فستلجأ الشركة إلى استخدام أسلوب إعادة طرح أرضه، نظرًا لعدم جدية المطور، لأنه طبقا للتعاقد فإن مدة التنفيذ الملتزم بها تم انتهاؤها، كما أن نسبة التنفيذ فعليًا لا تتعدى 5%، لذلك تعتبر الشركة في هذه الحالة أن المطور غير جاد.

وأكد أنه من حق المطور الذي لم يلتزم بجدول التنفيذ إعادة التنافس على قطعة الأرض مرة ثانية بميزتين عن غيره الأولى أنه سيسمح له بإعادة الحصول على قطعة الأرض بسعر أقل من سعر طرحها للمطورين، إضافة إلى منحه مدة تنفيذ جديدة يتم حسابها منذ حصوله على القطعة وانتهاء إجراءات تخصيصها.

وفى نفس السياق، قال إن المرحلة الثانية بالمدينة ستركز بشكل كبير على الأنشطة صناعية، حيث من المقرر تخصيص منطقة لها على مساحة 3500 فدان، إضافة إلى الأنشطة التي لم تطرح في المرحلة الأولى مثل الترفيهية والرياضية ، وبالنسبة لحي السفارات، فهناك 20 سفارة تعاقدت فعليًا مع الشركة لإنشاء مقاراتها في العاصمة الإدارية.

وفي ذات السياق قال اللواء أحمد فهمى فرج ، المدير العام لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانيه ، إن الشركة تستعد للإعلان خلال الفترة المقبلة عن الشراكات الجديدة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة التى تتولى إدارة شبكات المرافق الرئيسية بالمدينة ، و أضاف أنه يجرى حاليا دراسة كافة العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الإدارة للشبكات الرئيسية بالمدينة والتى تشمل شبكات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى.

