الطرح قريبا.. شقق كاملة التشطيب بأقل من 500 ألف جنيه على 20 سنة

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح المرحلة الجديدة من مشروع سكن لكل المصريين بالعديد من المدن الجديدة تلبية لرغبات المواطنين للحصول على وحدة سكنية، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الطرح والشروط الخاصة بالمرحلة الجديدة والأسعار والمدن ومدة السداد وتاريخ تسليم الوحدات خلال أكتوبر 2023.

شقق كاملة التشطيب



الطرح الجديد سيمتد لنحو 30 يومًا من تاريخ الإعلان عن المرحلة الجديدة، ومن الممكن مد فترات التقديم حسب حجم الإقبال، والتى تتراوح أسعار الوحدات بها ما بين 300 حتى 450 ألف جنيه حسب نسب التميز، علمًا بأن هذه الأسعار لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن نتيجة لزيادة نسبة الدعم المقدم للمواطن.

و من المقترح أن يتم تعديل شروط الدخل الشهرى ليشمل شريحة أوسع من المواطنين، بالإضافة إلى اتجاه الصندوق والجهات المسئولة على تنفيذ الوحدات الخاصة بهذا المشروع لتقليص نسب التنفيذ وذلك للحد من نسب المخاطر التى يتعرض لها سوق مواد البناء، متوقعًا أن تصل مدة تسليم الوحدات ما بين 18 إلى 24 شهرًا فى المدن التي تشهد إقبالًا متوسطًا بينما تصل لـ 36 شهرًا فى المدن التى تشهد زحامًا على وحداتها وعلى رأسها أكتوبر الجديدة.

ومن المقرر، أن تكون المدن المقرر طرح وحدات بها مدن بدر وحدائق العاصمة بالقاهرة، والعاشر من رمضان والعبور الجديدة بالقليوبية، وأكتوبر الجديدة بالجيزة، بالإضافة إلى العديد من المدن بالصعيد والدلتا، ومن المتوقع أن يشهد الطرح الحالي مجموعة من التيسيرات وتعديل طفيف فى الشروط خاصة الدخل الإجمالي للأعزب و الأسرة ومقدم الحجز.