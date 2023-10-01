انتهاء حياة أربعيني وإصابة شخصين في تصادم نقل بمقطورة وتروسيكل بسوهاج

انتهت حياة عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، بينما أصيب شخصين آخرين بإصابات مختلفة متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة نقل بمقطورة بـ"تروسيكل"، وعلى الطريق الزراعي الغربي "أسيوط- سوهاج"، بقرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل، على الطريق دائرة المركز ووجود جثة ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة على الطريق الزراعي الغربي "أسيوط- سوهاج"، بناحية قرية العتامنه، اختلت عجلة القيادة بيدي السائق واصطدم بتروسيكل.

أسفر الحادث عن انتهاء حياة المدعو (إ. ر. ع- 42 سنة- عامل)، وأصيب كلًا من:" المدعو م. ع. ع- 35 سنة- بنزيف في المخ وكسر مفتوح بالساق اليسرى، والمدعو ز. س. ش- 17 سنة- بكسر بالفخذ الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج".

تم نقل الجثة إلى مشرحة طما المركزي بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.