قرار جديد من إثيوبيا بشأن حظر تصدير القهوة

أنهت سلطات الجمارك الإثيوبية الحظر المفروض على السياح الأجانب الذين يصدرون البن الإثيوبي، عند مغادرة إثيوبيا بالطائرة، وفقا للمعلومات الواردة من بعض السفارات الأجنبية في أديس أبابا.

وبحسب المعلومات الواردة من البعثات الدبلوماسية، فإن سلطات الجمارك الإثيوبية “وأوضحت أن الركاب الذين يسافرون خارج البلاد يمكنهم حمل ما يصل إلى 2 كيلوجرام من القهوة للشخص الواحد للاستخدام الشخصي”.

وأوضحوا أن تجارة القهوة لا تتأثر بالقيود.

وأضافوا: “هذا إجراء مؤقت، ونحن نتحدث عن ركاب الخطوط الجوية، وهذا لا ينطبق على الصادرات التجارية”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فرض مسؤولو الجمارك الإثيوبيون حظرا مؤقتا على إخراج القهوة المنتجة محليا خارج البلاد بأي شكل من الأشكال، بسبب التغييرات في التشريعات الجمركية.

وإثيوبيا هي المنتج الرئيسي للبن وهي أكبر مصدر للبن العربي في القارة الأفريقية.