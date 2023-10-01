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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المساعدات الإماراتية إلى ليبيا.. شريان حياة لدرنة المنكوبة

صدى البلد

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، تقرير يكشف حجم المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الليبيين في مواجهة تداعيات إعصار دانيال الذي ضرب درنة. 

 

أفادة وكالة وام، أن السلطات واصلت تسيير جسرها الجوي إلى ليبيا لدعم ومساندة الشعب الليبي الشقيق للتخفيف من آثار وتداعيات إعصار دانيال وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 

 

بلغ عدد الطائرات منذ انطلاق الجسر وحتى اليوم 37 طائرة حملت على متنها 815 طنا من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية، وتوزيعها على المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة وبخاصة الشرق الليبي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الإماراتية 7342 أسرة.

 

لا يزال الفريق الإماراتي المتواجد في ليبيا يواصل مهامه في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة مزودا بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة.

 

يساعد فريق الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حاليا في المناطق المنكوبة في الشرق الليبي على إيصال المساعدات للمتضررين، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الميدانية ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة لتوفير المزيد منها عبر رحلات الجسر الجوي المتواصلة.

 

يشارك في الحملة الاغاثية الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. 

الإماراتية دولة الامارات إعصار دانيال إعادة إعمار درنة

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