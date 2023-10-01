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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

صدى البلد

الجبن القريش من الأطعمة المحببة لدى الكثير، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والمعادن الأساسية التي تساعد على تقوية الأسنان وفقدان الوزن.

وفي هذا التقرير نوضح لكم أبرز فوائد تناول الجبن القريش قبل النوم، وفق ما ذكر موقع "food.ndtv".

1. غني بالبروتين:

يعتبر الجبن القريش مصدرًا كثيفًا للبروتين، بالإضافة إلى احتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم.

2 .تقوية العظام والأسنان:

الجبن القريش من أفضل مصادر الكالسيوم إذ يحتوي على 8٪ من القيمة اليومية الموصى بها و100 جرام من الجبن يحتوي على 83 جرامًا من البروتين، ويساعد الكالسيوم في تقوية العظام والأسنان وعضلات القلب والأعصاب.

3. يحافظ على مستويات السكر في الدم:

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أيضًا، كما أنه مليء بالمغنيسيوم المفيد لصحة القلب والجهاز المناعي، ويساعد أيضا على إبطاء إطلاق السكر في الدم ويمنع الارتفاع المفاجئ وانخفاض مستويات السكر في الدم.

4. مفيد لصحة القلب:

يحتوي أيضا على البوتاسيوم الذي يلعب دورًا رئيسيًا في توازن السوائل في الجسم، ولا يساعد البوتاسيوم في تنظيم توازن السوائل المثالي فحسب، بل يساعد أيضًا في تقوية صحة القلب.

5. يحسن الهضم:

كما يساعد على تحسين الهضم إذ يحتوي على كمية مناسبة من الفوسفور الذي يساعد في الهضم، ويمكن أن يمنع المغنيسيوم الموجود في الجبن القريش الإصابة بالإمساك.

6. مصدر غني بحمض الفوليك:

حمض الفوليك هو فيتامين ب المركب وهو ضروري للغاية للنساء الحوامل، كما أن حمض الفوليك يساعد على نمو الجنين عند الحوامل، ويلعب دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء أيضًا.

7. يعزز فقدان الوزن:

يمكن للجبن الغني بالبروتين أن يبقيك مشبعًا لفترة طويلة وبالإضافة إلى كونه غنيًا بالبروتين، فهو غني لحمض اللينوليك ويساعد هذا الحمض الدهني على زيادة عملية حرق الدهون في الجسم.

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