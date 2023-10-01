عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي حول "أحكام الزكاة"

الاوقاف
الاوقاف

نظمت وزارة الأوقاف مساء السبت  بعد صلاة المغرب: "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي"، وعددها 48 ندوة، حول موضوع: "أحكام الزكاة"، يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

وذلك على النحو التالي:

في مديرية أوقاف الفيوم أقيمت الندوة بمسجد جبر الغربي.
في مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوة بمسجد المنشاوي.
وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوة بمسجد الحصري، ومسجد مصطفى محمود، ومسجد الصباح.
وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوة بمسجد السيدة نفيسة، ومسجد القدس، ومسجد شريف، ومسجد النور، ومسجد نوري خطاب، ومسجد المقطم، ومسجد الغوري، وسيدنا عمرو بن العاص، ومسجد حسن الشربتلي، ومسجد مولانا الإمام الحسين، ومسجد عمر بن الخطاب ، ومسجد الرحمن، ومسجد المهدي، ومسجد السيدة جويرية.
وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت الندوة بمسجد العمري، ومسجد الجامع.
وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت الندوة بمسجد القروعة.
وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت الندوة بمسجد النفيس.
وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوة بمسجد المدينة المنورة.
وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت الندوة بمسجد المجمع الإسلامي.
وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت الندوة بمسجد النصر.
وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت الندوة بمسجد سعودي.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت الندوة بمسجد القهوجي.
وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت الندوة بمسجد صالح سليم.
وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت الندوة بمسجد البساتين الكبير.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت الندوة بمسجد الفتح، ومسجد البرهامي.
وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوة بمسجد أسامة البكري.
وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوة بمسجد سيدي خميس، ومسجد الغربي.
وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت الندوة بمسجد الزهراء.
وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت الندوة بمسجد ناصر.
وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت الندوة بمسجد العرب.
وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوة بمسجد رمضان شحاته، ومسجد شرق المدينة.
وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت الندوة بمسجد التحرير، ومسجد الحمد.
وفي مديرية أوقاف الاسماعيلية أقيمت الندوة بمسجد التوحيد.
وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت الندوة بمسجد مجمع مكة، ومسجد بدر.
وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت الندوة بمسجد مصطفى كامل.
وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوة بمسجد الرضوان.
وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت الندوة بمسجد النور.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

مقاتلات تايفون.. أول تحرك عسكري بريطاني لدعم بولندا ضد روسيا

سبب اختطاف صغيرين في مدينة نصر.. والعقوبة الرادعة الصادرة بحق المتهمين

اللي نسيت تصحي العيال واللي عملت طابور ونيس| المصريون يبدعون في أول يوم مدرسة.. وهذا ما حدث بالمنوفية

وزير الصحة يبحث مع السفير الإيطالي دعم وتوفير أجهزة لخدمة مرضى النخاع الشوكي

جريمة في حق الشعب.. 42 حزبًا تعلن رفضها عودة الإخوان للمشهد السياسى

خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

في واقعة غريبة.. نفوق غوريلا بسبب طفل |تفاصيل

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ