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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إلهام شاهين ومحمد رياض ومنال سلامة نجوم افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

صدى البلد

توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال 39 والمقامة فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الحالى.

وحرص على حضور حفل الافتتاح كل من إلهام شاهين ومحمد رياض وشيرين وسلوى محمد على ومنال سلامة والمخرج هانى لاشين وزوجته.

ووقع إختيار إدارة مهرجان الإسكندرية علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة ال ٣٩ وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة.

 ويشارك في المهرجان خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلما من ٢٥ دولة كما يكرم المهرجان مجموعة من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي .

وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته  وسامي حلمي، ومسابقة السيناريو يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك فيه الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .

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إلهام شاهين افتتاح الإسكندرية السينمائي

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