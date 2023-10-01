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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة التركية اليوم

صدى البلد

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم الانتحاري الذي وقع بحي الوزارات في العاصمة التركية "أنقرة"، حيث قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه، بينما قُتل الآخر في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطيين.

يأتي الهجوم الإرهابي بعد مرور نحو عام على العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة "استانبول" في نوفمبر ٢٠٢٢، ونتج عنها 6 قتلى و81 مصابا.

وكانت الخارجية المصرية قد أدانت في بيانها هجوم اليوم معلنة تضامن مصر مع دولة تركيا حكومة وشعبًا، كما أعربت عن موقف البلاد الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب.
تزامنا مع ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، يعقد ملتقى "شبهات وردود" بالجامع الأزهر الشريف، فعالياته الأسبوعية الثلاثاء المقبل، تحت عنوان "قالوا عن الرسول ﷺ "، وذلك احتفاءً بمولد المصطفى ﷺ، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ويحاضر في ملتقى هذا الأسبوع، د. عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. نادي عبد الله محمد، أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدرسات الإسلامية والعربية لشئون الدرسات العليا، ود. أحمد ربيع، أستاذ أصول اللغة ووكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا سابقا، ود. محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام الديني بجامعة الأزهر.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد: إن هذا الملتقى من الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق الأزهري على انعقادها، لافتا إلى أنه يتم اختيار عناوين الملتقيات وفقا لمستجدات الظروف الراهنة، والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف، وما يواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات، مؤكدا أن اختيار القضايا تتأتى وفقا لما يعيشه الشارع المصري من أحداث تهم قطاعًا عريضًا من الجماهير، ولم يقف على تفنيد الشبهات التي تثار حول الإسلام فحسب، بل يناقش كل القضايا في مصر وخارجها.

 

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