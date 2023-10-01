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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تضاعف أرباح الحديد والصلب للمناجم 3 مرات خلال العام المالي الماضي

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، ارتفاع صافي أرباحها بعد الضرائب  بنسبة 147%، خلال العام المالي 2022-2023.

وأوضحت المؤشرات المالية - المعدلة- شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر،تحقيق 127.81 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، مقابل 40.63 مليون جنيه في العام المقارن.

وزادت المبيعات والإيرادات إلى 309.92 مليون جنيه خلال 2022-2023، من 121.21 مليون جنيه في العام المقارن.

مبيعات خلال 7 أشهر

وسجلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أرباحاً بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

الحديد والصلب للمناجم المبيعات الضرائب مارس الماضي المحاجر

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