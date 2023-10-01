بفستان أحمر.. أول ظهور لحنان مطاوع بعد حالة وفاة شقيق زوجها

حرصت الفنانة حنان مطاوع حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال39 والذى يقام فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الحالى.

ويعد حضور حنان مطاوع لمهرجان الإسكندرية أول ظهور لها بعد وفاة شقيق زوجها متذ أسبوع تقريبا.

كما حرص على الحضور بصحبة حنان مطاوع زوجها الذى يدعمها دائما فى عملها ويحتفل معها بتكريمها فى مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ووقع إختيار إدارة مهرجان الإسكندرية علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة ال ٣٩ وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلم من ٢٥ دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي .

وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .