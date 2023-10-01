بمناسبة بدء الدراسة.. رئيس جامعة السادات تتفقد 4 كليات وترحب بالطلبة الجدد

أجرت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات بدء الدراسة للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بكليات التربية للطفولة المبكرة، والسياحة والفنادق، والحاسبات والذكاء الإصطناعى، والتربية الرياضية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

كان فى استقبالها الدكتوره نهى عزمى، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور إبراهيم سليم، عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى، ومن كلية التربية الرياضية كان في استقبالها الدكتور عبد الحليم يوسف، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور أحمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور بكر سلام، أستاذ ألعاب القوى بالكلية .

وفى كلمتها تمنت رئيس الجامعة لأبنائها الطلبه والطالبات عام دراسي جديد ملىء بالأنشطة الطلابية المختلفة ثقافية واجتماعية ورياضية وفنيه، مشيرة إلى أن إدارة الجامعة والكلية سترحب بآراء الطلاب لإخراج المواهب من الطلبة والكفاءات، وأننا كإدارة جامعة في خدمتكم، متمنية للطلبة الجدد أعوام دراسية قادمة مليئة بالجد والترفيه .

كما هنأت رئيس الجامعة الطلبة على مرور ٥٠ عام على نصر أكتوبر المجيد مطالبة من أبنائها الطلبه والطالبات التعرف على إنجازات مصرنا الحبيبة، وأيضاً الإشتراك في كل الأنشطة لأنكم مستقبل هذا الوطن وسيتقدم بكم .

وتأكدت رئيس الجامعة من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية بمباني الجامعة، كما وجهت بضرورة الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة وإعلان الجداول الدراسية مع مراعاة تذليل كافة العقبات التى قد تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية.

وفى كلمته أشاد الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالكليات التى التحق بها الطلاب الجدد وأنها كليات متميزة مهمة ومطلوبة لسوق العمل سواء كلية التربية الرياضية أو السياحة والفنادق أو الحاسبات والذكاء الإصطناعى، مطالباً الطلبة والطالبات المشاركة في جميع الأنشطة، وأن مكتبه مفتوح لأى مقترحات أو شكاوى متمنيا لهم عام دراسي سعيد مع دوام التفوق.

كما استكمل نائب رئيس الجامعة جولته مروراً بكلية الصيدلة وكان فى استقباله الدكتور محمد عبد الخالق، عميد الكلية، ووكلاء الكلية .

وأشاد بكلية الصيدلة والقائمين عليها وعلى حسن التنظيم والاستعداد للعام الدراسي الجديد متمنيا عام دراسي سعيد جديد موفق للطلبة والطالبات.

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