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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأمير أباظة: الإسكندرية السينمائي يحتفي بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر

صدى البلد

قال الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، إن المهرجان يحتفي بذكرى احتفالات انتصار أكتوبر بمرور 50 عاما عليها وذلك فى حفل افتتاح المهرجان بدورته الـ39 والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الحالى.

وكشف الأمير أباظة، عن احتفال جمعية كتاب ونقاد السينما بمرور 50 عاما أيضا على نشأتها خاصة أنها ساهمت فى نيلاد عدد من المهرجانات الدولية منها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

 

ووقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية، علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ ٣٩ وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلمًا من ٢٥ دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية  كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي  والمنتج الفرنسي جون لوليفي .

وتضم لجان التحكيم، كلا من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين  من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته  وسامي حلمي، أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .

الأمير أباظة

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