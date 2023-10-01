تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 448 شاحنة و36 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 165شاحنة و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 283شاحنة و13 سيارة .



حيث تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن و176 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة انجى .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1129 راكب بموانيها .

