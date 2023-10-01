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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل من هجوم روسي كاسح يطيح بـ زيلينسكي

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي، جارلاند نيكسون، إن الهجمات الروسية بعد الهزيمة النهائية للقوات المسلحة الأوكرانية ستؤدي إلى سقوط أوكرانيا.

وأضاف نيكسون: "أعتقد أن الروس يلعبون على المدى الطويل.. وأعتقد أنهم سيشنون هجومًا.. إنهم يرون الآن أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يواجه مشاكل كبيرة”.

وأوضح أن “روسيا اختارت التكتيكات التي من شأنها إرهاق كييف إلى الحد الذي قد يؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة الأوكرانية”.

ولفت نيكسون، إلي أن “المعركة الآن تبدو وكأنها سجال بين ملاكمين”.

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وأضاف الصحفي الأمريكي، أنه “بمجرد أن يستنفد زيلينسكي موارده، فسوف يسقط أرضا”.

أوكرانيا زيلينسكي روسيا

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