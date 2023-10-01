بعد تجاهل الكونجرس لمساعدات كييف.. زيلينسكي ووزير دفاعه ينتفضان

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه "لا يوجد شيء سيضعف معركة بلاده ضد روسيا"، وذلك بعد يوم من تمرير الكونجرس الأمريكي مشروع قانون تمويل مؤقت، أغفل المساعدات لأوكرانيا.

وبشكل منفصل، أوضح وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أنه تلقى تطمينات بشأن مزيد من المساعدات العسكرية، في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن.

وكتب عمروف، عبر منصة “إكس”: “أكد لي الوزير أوستن، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر وأن المحاربين الأوكرانيين سيستمرون في الحصول على دعم قوي في ساحة المعركة”.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، إن كييف تعمل مع شركائها الأمريكيين لضمان أن يتضمن قرار الميزانية الجديد أموالا للبلاد وأن الدعم الأمريكي لم يُمس.