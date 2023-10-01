15 ألف السنة الأولى.. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تكشف عن مصاريف العام الدراسي

يتساءل عدد كبير من طلاب تنسيق الجامعات 2023، وبصفة خاصة طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عن تفاصيل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عن مصروفات الجامعة ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الطلاب في التسجيل وتقديم الاوراق للجامعة.

وقال الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية،إن الجامعة تحوى بداخلها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تضم خمس برامج وهم : برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس - برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والذي يخدم مجال السيارات الكهربائية - برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة - برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول - برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول.

وكشف رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عن المصروفات الدراسية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، حيث بلغت المصروفات الدراسية للفرقة الدراسية الأولي 15 الف جنيه، وهي نفس القيمة للفرقة الدراسية الثانية (15 ألف جنيه)، بينما جاءت مصروفات الفرقة الدراسية الثالثة 20 ألف جنيه، ومصروفات الفرقة الدراسية والرابعة 20 ألف جنيه.

وكان قد وجه وزير التعليم العالي بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه د. أيمن عاشور بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

كما وجه الوزير بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعاهد .

ووجه الوزير أيضًا بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.