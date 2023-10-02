الشركة الشرقية :16.5 مليار جنيه مبيعات السحائر المحلية خلال العام المالي الماضي

نجحت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني ”في تحقيق إجمالي مبيعات (شاملة الضرائب) قدرها 66 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو2023.

وشهدت مبيعات الشركة الشرقية “إيسترن كومباني ” من السجائر المحلية ارتفاعا بمقدار 13% ،حيث سجلت الشركة من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقارنه بـ 14.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.

ووصلت زيادة في مبيعات منتجات المعسل بمقدار 52% على أساس سنوي لتحقق 203 ملايين جنيه مقارنة بـ 133 مليون جنيه في العام الماضي.



وكانت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"،اعتمدت بأغلبية الأعضاء تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وتقريري مراقبي الحسابات ، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.

الأرباح السنوية

ونجحت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الماضي، وارتفعت إيراداتها بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضي، وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، وسجل هامش مجمل ربح إلى 46%

وحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أعلى صافي ربح في تاريخ الشركة بلغ 7.7 مليار جنيه ، بزيادة نسبتها 90% ، كما حققت الشركة هامش صافي ربح قياسي بنسبة 43%.



