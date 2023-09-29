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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيسترن كومباني تحقق 7.7 مليار جنيه صافي ربح خلال 2023

هاني أمان الرئيس
هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة مساء أمس الخميس 28 سبتمبر 2023، برئاسة  المهندس تامر عبد العزيز جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور  هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المساهمين وحملة الأسهم .واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أغلبية الأعضاء تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وتقريري مراقبي الحسابات ، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.
 

واعتمدت الجمعية، حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة ، وفقًا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة، علي أن يكون 3.75 جنيه للسهم الواحد، وسيتم توزيع الكوبون على قسطين الأول بقيمة ٢ جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر أكتوبر، والثاني بقيمة ١.٧٥ جنيه، سيتم توزيعه خلال شهر ديسمبر.
 

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ونجحت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي المنتهي في يونيو ٢٠٢٣  ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضي، وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، وسجل هامش مجمل ربح إلى 46%
وحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أعلى صافي ربح في تاريخ الشركة بلغ 7.7 مليار جنيه ، بزيادة نسبتها 90% ، كما حققت الشركة هامش صافي ربح قياسي بنسبة 43% 
 

66 مليار جنيه إجمالي المبيعات 

ونجحت الشركة في تحقيق إجمالي مبيعات (شاملة الضرائب) قدره 66 مليار جنيه، وارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوي، سجلت الشركة من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه مقارنه بـ 14.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، وسجلت زيادة في مبيعات منتجات المعسل بمقدار 52% على أساس سنوي لتحقق 203 ملايين جنيه مقارنة بـ 133 مليون جنيه في العام الماضي.
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ايسترن كومباني صافى ربح ايرادات الشركة الشرقية السجائر

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