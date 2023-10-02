في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

إذا كنت تبحثين عن وجبات سهلة وبسيطة لأولادك نقدم لك اليوم طريقة عمل البيتزا السائلة في 5 دقائق..

طريقة عمل البيتزا السائلة : المكونات:



2 كوب دقيق

كوب ماء

معلقه كبيرة بكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب جبنه موتزريللا

شرائح طماطم

شرائح فلفل

شرائح زيتون

عبوه تونة

طريقه تحضير البيتزا السائلة :



في وعاء مناسب نقوم بتحضير العجينة

ثم نضيف الدقيق والماء والباكينج بودر، والملح

ثم قلبي الخليط جيدا للحصول على مزيج متساوي

ثم حضري طاسة على النار، وضيفي الخليط ثم أتركي العجينة دقيقة حتي تنضج

ثم قومي بإضافة شرائح الطماطم والفلفل، وضيفي التونة، ثم شرائح الزيتون وأخيرا ضيفي الجبنة الموتزاريللا، واتركيها لمدة 2 دقيقة، ثم تقطع وتقدم ساخنة، أيضًا يمكن أن تقدم البيتزا كوجبات للأطفال في الفطار، أو يمكن تناولها في وجبة الغداء،

