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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دراسة: الذكاء الاصطناعي يمكنه قياس مستويات الاكتئاب بطريقة دقيقة مستقبلا

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يمكنه قياس مستويات الاكتئاب

كشفت دراسة جديدة أن الذكاء الاصطناعي في المستقبل يمكنه أن يقيس مستويات الاكتئاب بطريقة دقيقة مثلما يتم قياس ضغط الدم أو معدل ضربات القلب، حيث يمكنه القدرة على تحديد إشارات الدماغ المرتبطة بالتعافي من الاكتئاب. 

 

وفقا لدراسة بحثية تم نشرها في مجلة Nature فإن فريق من معهد جورجيا للتكنولوجيا، وكلية الطب بجامعة إيموري، وكلية إيكان للطب في ماونت سيناي، في الولايات المتحدة الامريكية تمكنوا من تحديد إشارة دماغية لاستخدامها كمؤشر حيوي مرتبط بالتعافي من الاكتئاب.  

 

وتم تسجيل 10 مرضى يعانون من الاكتئاب وقاوموا العلاج في دورة مدتها ستة أشهر من خلال  التحفيز العميق للدماغ (DBS)بمساعدة من الذكاء الاصطناعي. 

 

ويعتمد النجاح في عملية التحفيز العميق للدماغ (DBS) على تحفيز الأنسجة الصحيحة، مما يعني الحصول على ردود فعل دقيقة، ويعتمد هذا حاليًا على إبلاغ المرضى عن حالتهم المزاجية، والتي يمكن أن تتأثر بأحداث الحياة المجهدة بقدر ما يمكن أن تكون نتيجة لمشكلة عضوية. 

 

واستخدم العلماء مزيجًا من زراعة الأقطاب الكهربائية وتحليل الذكاء الاصطناعي لمحاولة تحديد التغييرات في أنماط نشاط الدماغ الناجمة عن تقنية DBS، وتوفر إشارة الاسترداد مؤشرًا دقيقا يزيد عن 90%  لمعرفة متى تكون تقنية DBS فعالة ومتى لا. 

 

وتم تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام صور أدمغة المشاركين في بداية العملية ونهايتها، مما أتاح له الفرصة لاكتشاف الاختلافات العصبية التي قد لا تراها العين البشرية. 

 

ويقول عالم الأعصاب كريستوفر روزيل من معهد جورجيا للتكنولوجيا: "لقد أظهرنا أنه من خلال استخدام إجراء قابل للتطوير باستخدام أقطاب كهربائية واحدة في نفس منطقة الدماغ والإدارة السريرية المستنيرة، يمكننا تحسين حالة الناس".

 

وأضاف "تمنحنا هذه الدراسة أيضًا منصة علمية مذهلة لفهم الاختلاف بين المرضى، وهو أمر أساسي لعلاج الاضطرابات النفسية المعقدة مثل الاكتئاب المقاوم للعلاج."

 

وقالت طبيبة الأعصاب هيلين مايبيرج من كلية إيكان للطب في ماونت سيناي "تحسنت حالة 9 من كل 10 مرضى في الدراسة، مما يوفر فرصة مثالية لاستخدام تقنية جديدة لتتبع مسار تعافيهم"، هدفنا هو تحديد إشارة عصبية موضوعية لمساعدة الأطباء على تحديد متى يتم إجراء تعديل على DBS." 

 

 

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