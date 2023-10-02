عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض هاني الناظر يثير قلق السوشيال ميديا.. تفاصيل

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا يدعو فيه للدكتور هاني الناظر. 

 وقال: دعواتكم  للطبيب الخلوق دكتور هاني الناظر الذي يمر بوعكة صحية شديدة؛ وفقا لما كتبه ابنه.

وأثار المنشور قلق الكثير علي الفيسبوك؛ حيث إن الدكتور هاني الناظر من  أكثر الأطباء مساعدة للكثيرين. 

وقد كتب الناظر منشورًا يوم السبت الماضي  مكتوب فيه بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي علي استقبال اسئلتكم الطبية والإجابة عليها ولا قدرتي علي استقبال المكالمات التليفونية بسبب مروري بوعكة صحية شديدة ..أسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم.

الدكتور جمال شعبان الدكتور هاني الناظر دكتور هانى الناظر وعكه صحية شديدة وعكة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

يتجه بقوة نحو 1800 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

دموع ودعوات ولحظات صعبة.. مشاهد إنسانية من حريق الاسماعيلية اليوم

الصحة تدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وطوارئ بالمستشفيات

ترشيحاتنا

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

بتعليمات رئاسية| حظر حرمان أى طالب من الدراسة أو الكتب المدرسية بسبب المصروفات

بيجو 301 ولا ستروين سي اليزيه .. من الأفضل "بالأسعار"

دعوى إثبات نسب| الحكم علي لاعب نادي الزمالك.. بعد قليل

كيف كان النبي يقسم وقته في اليوم والليلة

لمواجهة الصين.. بريطانيا تضخ 4 مليارات دولار لبناء الغواصات النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمروره بوعكة صحية.. نجل هاني الناظر يطلب الدعاء لوالده

مرض هاني الناظر يثير قلق السوشيال ميديا.. تفاصيل

بالبرتقالي.. ليلي علوي تثير الجدل بجمبسوت ملفت|شاهد

بعائد 65%| بشرى سارة للمواطنين أفضل شهادة إدخار بالبنوك

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ