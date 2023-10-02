مرض هاني الناظر يثير قلق السوشيال ميديا.. تفاصيل

نشر الدكتور جمال شعبان على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا يدعو فيه للدكتور هاني الناظر.

وقال: دعواتكم للطبيب الخلوق دكتور هاني الناظر الذي يمر بوعكة صحية شديدة؛ وفقا لما كتبه ابنه.

وأثار المنشور قلق الكثير علي الفيسبوك؛ حيث إن الدكتور هاني الناظر من أكثر الأطباء مساعدة للكثيرين.

وقد كتب الناظر منشورًا يوم السبت الماضي مكتوب فيه بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي علي استقبال اسئلتكم الطبية والإجابة عليها ولا قدرتي علي استقبال المكالمات التليفونية بسبب مروري بوعكة صحية شديدة ..أسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم.