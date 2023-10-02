لهجومها على المواطنين.. اليابان تتبع حيلة ذكية باستخدام الروبوتات لردع الدببة.. صور

في محاولة منها لردع هجمات الدببة، قررت اليابان صنع وحوش روبوتية تسمى "الذئاب الآلية Monster Wolfs" لبث الرعب في قلوب الحيوانات البرية العنيفة.

عيون حمراء وأنياب مخيفة

ركزت اليابان على تصميم هذه الوحوش الروبوتية مع عيون حمراء وأنياب مخيفة ونشرها في أماكن مختلفة بالبلاد لإخافة الحيوانات المفترسة بعد تعرض مواطنيها خاصة كبار السن لعدة هجمات من قبل الدببة.

استخدمت اليابان الروبوتات المخيفة في البداية لدرء هجمات الحيوانات على المزارع حيث تخيف الذئاب الآلية الحيوانات البرية وتمنعهم من الدخول للأراضي المزروعة. لكن مع زيادة وتيرة تعرض البشر للهجوم أيضًا، بدأت اليابان في استخدام هذه الروبوتات لحماية المواطنين أيضًا.

إقبال على الشراء

قال رئيس الشركة المصنعة للذئاب الآلية أن الروبوتات المخيفة هذه تم استخدامها بشكل فعال منذ خريف 2020، وبالفعل استطاعت هذه الأدوات الميكانيكية أن تحمي المواطنين من هجمات الدببة وهو ما جعل الحكومات المحلية تُقبِل بشكل كبير على شراء هذه الوحوش المعدنية.

وحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، تعرضت المنطقة الشمالية من هوكايدو إلى 150 هجوم من قبل الدب البني خلال الستة عقود الماضية. وفي عام 2021 توفي 4 أشخاص وأصيب 10 آخرين بسبب هجمات الدببة وهو ما جعل المسئولون يعتبرون هذا العام هو العام الأكثر دموية في التاريخ بسبب الدببة.

أشهُر هجمات الدببة

يذكر أن باقي أنحاء دولة اليابان يقطنها الدب الأسود الآسيوي، الذي يشتهر بعلامة صدره الهلالية الكريمية، ورغم أنها أقل عدوانية إلا أنها لا تزال قادرة على إصابة وقتل المواطنين!

وقال شينسوكي كويكي، الأستاذ في جامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا، أن هجمات الدببة تحدث عادةً في شهر أبريل حيث تستيقظ من سباتها؛ وفي شهر سبتمبر حيث تحاول الدببة زيادة حجمها للبقاء على قيد الحياة خلال أشهر الشتاء.