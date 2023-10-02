نفذتها وزارة الرياضة.. تدشين مبادرة ريحانة بالشيخ زويد لتوعية الفتيات

نفذت مديرية الشباب والرياضة مبادرة ريحانه بمركز شباب الشيخ زويد شمال سيناء، لنشر الوعى بين الفتيات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

معسكر كشفي :



حيث شاركت مشاركة فريق الكشافه والاشبال لمركز شباب مدينة العريش ومركز شباب 6 اكتوبر، كما تم عمل معسكر كشفي في استقبال وزير الشباب والقيادات التنفيذية.



وقالت جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ، إن برنامج نشاط إدارة تنمية النشء خلال زبارة الوزير الأخيرة لسيناء، تضمن تقديم المؤتمر الوطني للنشيء النسخه الثانيه ..مشروع مركزي ، وتنظيم معسكرات اليوم الواحد تحت شعار" ابنائنا مستقبلنا "، الى جانب تقديم نشاط أندية النشيء لطلبة المدارس،تحت شعار "انت الاغلي".

إلى جانب كيدز شو .. فريق العروض الرياضية لمركز شباب مدينة العريش ، كما تم إيقاد شعله أولمبياد الطفل المصري النسخه الرابعة.



