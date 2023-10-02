عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة غرب وشرق المنصورة التعليمية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، عددا من مدارس إدارة غرب وشرق المنصورة التعليمية واستهل جولته بمتابعة مدرسة شهداء ٢٥ يناير ، حيث شهد طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الجلاء الإعدادية ومدرسة الهدى والنور.

وأشاد وكيل التعليم، بانضباط العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية، مختتما جولته بتفقد مدرسة جزيرة الورد وجديلة المهنية التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية .

وناقش  مدير المديرية مع الطلاب حرب أكتوبر، مشددا على توزيع الكتب على الطلاب.

وأكد  شعبان، على  الاهتمام بنظافة المدرسة من  فصول وطرقات ودورات المياه ، والاهتمام بالإنارة والتهوية الجيدة للفصول، مؤكدا على تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، وشدد على عدم استخدام العقاب البدني  والنفسي داخل المدرسة وشدد على تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى.

IMG-20231002-WA0005
IMG-20231002-WA0005
IMG-20231002-WA0004
IMG-20231002-WA0004
IMG-20231002-WA0003
IMG-20231002-WA0003
FB_IMG_1696179370600
FB_IMG_1696179370600
التربية والتعليم الانشطة الطلابية الانشطة الطلاب وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية وكيل تعليم الدقهلية وكيل تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

النار أكلت المبنى.. ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يوافق على برتوكول لإقامة معرض دائم للغرفة التجارية بالمنصورة

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية : ندرس إلغاء التأشيرات مع السعودية

مصرع وإصابة 7 طلاب إثر إنقلاب ميكروباص بالتجمع الأول

شاهد.. الجالية المصرية في أمريكا توثق توكيلات ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024

اليابان تحذر من تقلبات سعر الصرف وتؤكد استعدادها للتدخل

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

مصريون بينهم.. لبنان يوقف سوريين هرّبا مئات الأشخاص عبر ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

رقم خرافي.. سعر إطلالة ياسمين صبري يثير الجدل| شاهد

دراسة تفجر مفاجأة عن فوائد صعود 5 أدوار يوميا على السلم.. تفاصيل

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الجبنة الكوبايات في البيت

فيديو

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ