وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة غرب وشرق المنصورة التعليمية

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، عددا من مدارس إدارة غرب وشرق المنصورة التعليمية واستهل جولته بمتابعة مدرسة شهداء ٢٥ يناير ، حيث شهد طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الجلاء الإعدادية ومدرسة الهدى والنور.

وأشاد وكيل التعليم، بانضباط العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية، مختتما جولته بتفقد مدرسة جزيرة الورد وجديلة المهنية التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية .

وناقش مدير المديرية مع الطلاب حرب أكتوبر، مشددا على توزيع الكتب على الطلاب.

وأكد شعبان، على الاهتمام بنظافة المدرسة من فصول وطرقات ودورات المياه ، والاهتمام بالإنارة والتهوية الجيدة للفصول، مؤكدا على تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، وشدد على عدم استخدام العقاب البدني والنفسي داخل المدرسة وشدد على تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى.

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