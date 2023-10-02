عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تمويل عقاري جديد | بشرى لـ منخفضي ومتوسطي الدخل

خلال التوقيع
خلال التوقيع

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك QNB الأهلي بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلي.


وشهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من المسئولين في الطرفين، حيث حضر كل من عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، و أيمن جمجوم، رئيس القطاعات التجارية- التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة، و نغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، و ماريان فهمي، مدير إدارة التمويل العقاري.

الإسكان تفتتح النسخة الثانية من معرض "مصر- الاقتصاد الأزرق" الدولي

وفرنا 1.5 مليون وحدة سكنية..الإسكان: تطوير العمران القائم تحد صعب وكبير


وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بنك QNB الأهلي من الشركاء المهمين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".


وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقاري جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق بقيمة 2 مليار جنيه مصري من قبل بنك QNB الأهلي، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق 5 مليارات جنيه مصري.


ومن جانبه، قال السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ  QNB الأهلي، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استكمالًا للجهود التي بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات دعم التمويل العقاري لجميع العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 7% و 8%، بما يساهم في مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.


وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب الطامحين للحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص QNB الأهلي على دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري.


وأضاف أن البنك حقق نجاحًا استثنائيًا في قطاع التمويل العقاري الذي حقق نموا بنسبة 67% في عام 2022، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 5.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 24.000 عميل، بالإضافة إلى طرح قروض عقارية مصممة للاستجابة لمتطلبات العملاء وباقة من الخدمات والمنتجات المصرفية لدعم تمويل العقارات، مشددا على خطة البنك في تعزيز خدمات التمويل العقاري للأفراد على المدى القريب.


وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
 


 

مال واعمال التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعى مي عبد الحميد اخبار مصر Finance Real Esteat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

المصرف المتحد: ننتظر موافقة المركزي لإطلاق منتجات التمويل العقاري الإسلامي

ترشيحاتنا

الطوابق العليا| تطور مثير في معاينة النيابة لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية المحترق

مسرحية للجمهور.. روسيا تعلق على تخلي أمريكا عن مساعدة أوكرانيا

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

النيابة العامة تعلن أعداد المصابين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

13 عضوا من النيابة العامة يحققون في حادث تفحم مبني مديرية أمن الإسماعيلية

حكاية وطن.. إنشاء وتطوير مستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية بلغت 590.3 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

رقم خرافي.. سعر إطلالة ياسمين صبري يثير الجدل| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الصعود ٥٠ درجة يوميًا ؟

فيديو

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ