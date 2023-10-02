البرهان: بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل لمساندة الدعم السريع

قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل لمساندة مليشيات الدعم السريع.

وأضاف البرهان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن الجيش السوداني يقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات، لكنه سينتصر في النهاية.

وكان البرهان وصف في وقت سابق ما قامت به المليشيا المتمردة من أفعال بطعنة نجلاء في خاصرة الشعب السوداني، مشيرا إلى ما قامت به من انتهاكات جسيمة في حق المواطنين حيث سلبت أموالهم وممتلكاتهم وانتهكت حرماتهم فضلا عن التخريب الذي أحدثته في مؤسسات الدولة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.

وأكد أن القوات السودانية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته.

وأوضح البرهان أن ما حدث في 15 أبريل تقف وراءه أطماع شخصية لشخص أو شخصين او مجموعة محددة بهدف ابتلاع الدولة السودانية مؤكداً معرفتهم التامة ببدايات هؤلاء الأشخاص وكيفية تسللهم للسلطة، وقال أن هناك الكثير من الحقائق سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.

وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيداته بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب سلمًا أو حربًا.