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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المؤتمر: "حكاية وطن" كشف حجم الإنجازات وقطع الطريق على المشككين

حكاية وطن
حكاية وطن

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن مؤتمر "حكاية وطن" فرصة لاستعراض الإنجازات وكشف حجم التحديات، إَافة إلى أنه يوضح رؤية الدولة للتعامل خلال الفترة المقبلة، وهذا بدوره يعنى كشف النقاب عن الفرص الاستثمارية وملف الاقتصاد والاستثمار.

وأضاف السعيد غنيم، خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية سيكون هناك العديد من الشائعات التى لا تهدف سوى ضرب العملية الانتخابية والاستقرار وتشويه الصورة ومؤسسات الدولة والمحاولة للنيل من عزم المصريين، ولكن فى الحقيقة وعى المصريين سيكون لهذه المحاولات بالمرصاد ولن تنجح هذه المحاولات الفاشلة من تزييف الواقع.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى ان الجهود المبذولة على أرض الواقع تتحدث عن نفسها، الجميع يرى ويشاهد ويلمس الجهود المبذولة على أرض الواقع، والمواطنين أصبحوا أكثر وعيا وإدراكا لما يتم الترويج له كذبا عبر مواقع التواصل المختلفة وشائعات لا غرض منها سوى تشويه الصورة.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن مؤتمر "حكاية وطن" كشف كل هذه التحديات وحجم الانجازات ومن ثم قطع الطريق على المشككين وكل من تسول له نفسه النيل من عزيمة المصريين او تشويه صورة الدولة المصرية، وكشف حجم المشروعات على أرض الواقع بمختلف محافظات الجمهورية، وفى الحقيقة هذه هى لغة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية طوال الوقت فهو حريص على مصارحة ومكاشفة الشعب المصرى طوال الوقت ووضعه فى الصورة والإشادة بوعى المصريين طوال هذه الفترة ودورهم فى الوقوف بجانب بلدهم".

حزب المؤتمر حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن الدكتور السعيد غنيم رئيس حزب المؤتمر

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