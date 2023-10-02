وزير الصحة : مصر نالت إشادات عالمية في التعامل مع أزمة كورونا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنه كان هناك دعم معنوى وسياسي، من الرئيس السيسي خلال فترة كورونا، مشيرا إلى أنه كان لا يوجد إغلاقات مثلما حدث في العالم.

وقال خالد عبد الغفار، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل، وتم العمل على حماية المواطنين، من خلال تطعيم أكثر من 60% من الشعب المصري.

الأزمات العالمية

وتابع وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية عملت على تقديم كل أوجه الدعم في توفير أجهزة التنفس الصناعي والتطعيمات في ظل الأزمات العالمية، مؤكدا أن مصر نالت إشادات عالمية في التعامل مع أزمة كورونا.