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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرضت للموت .. إلهام شاهين تروى تفاصيل خنق نور الشريف لها

صدى البلد

حكت الفنانة إلهام شاهين عن المخاطر التي تعرضت لها في الفن، وللموت كثيرا في مشوارها.

وقالت خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي:" تعرضت للحرق، وللغرق في فيلم انهم يسرقون عمري، ووقعت من فوق جبل، ونور الشريف خنقني في أحد المشاهد المسرحية، وفقدت  الوعي".

بدأت الندوة بعرض فيلم قصير عن الفنانة تناول شهادات لعدد من نجوم الغن على مسيرة إلهام شاهين، منهم علي بدرخان، جمال عبد الناصر، حنان مطاوع، كما تضمن الفيلم مشاهد من مشوار ألهام شاهين.

 

تحت  شعار "السينما ترقص وتغني" أقيم  حفل افتتاح  الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير  أباظة، وذلك بمكتبة الإسكندرية حيث تحمل هذه الدورة اسم النجمة إلهام شاهين.

وحضر  حفل الإفتتاح الدكتور خالد عبد الجليل نائباً عن معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومجموعة من النجوم والسينمائيين المصرين والعرب والأجانب منهم محمود حميدة ونرمين الفقي وليلى علوي وشرين ومنال سلامة وأمير شاهين وإلهام صفي الدين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمنتح فاروق صبري والمخرجين هاني لاشين ومحمد عبد العزيز ومدير التصوير دكتور سمير فرج والإعلامية هالة سرحان.

وبدأ حفل الافتتاح الذي قدمه كل من الإعلامي كريم كوجاك والإعلامية غادة شاهين بكلمة لرئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة، وقال فيها: إسكندرية ياغرامي تحت شعار السينما..ترقص.. وتغني، نحتفل بدورة جديدة لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لتكتمل دورات المهرجان 39 دورة في الوقت الذي تحتفل فيه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بمرور نصف قرن علي تأسيسها علي يد نخبة من كتاب ونقاد السينما في مصر، كما تحتفل مصر ونحن معها بمرور نصف قرن علي حرب اكتوبر المجيدة، السينما تتذكر نضال جيل عظيم كافح من اجل استعادة الحرية والكرامة ليحقق الانتصار الأعظم للعرب في العصر الحديث، السينما ترقص وتغني فرحا بالنصر وتخليدا لذكري أهم حروب العرب.

وأضاف قائلا: تشارك الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مصر فرحتها بالنصر وتشارك السينما الغناء والرقص باستفتاء نظمته في اطار دورتنا هذه لاختيار أفضل 100فيلم في تاريخ السينما المصرية الروائية التي نستعد للاحتفال بمرور قرن علي إنشائها خلال السنوات القليلة القادمة، وقبل إجراء هذا الاستفتاء كنت أعلم إنه قد يفتح بابا للاختلاف بين النقاد والجمهور أيضًا، فلا يمكن أن يجتمع رأي الجميع على المائة الأفضل في تاريخ السينما الغنائية في مصر.
هيا نختلف ونفتح باب الحوار ،ربما لم تعجبك نتائج الاستفتاء الذي شارك في مجموعة من كتاب ونقاد السينما عبروا عن رأيهم بصراحة وموضوعية ،وربما يأتي من يختلف ويقدم وجهة نظر مغايرة.

وأشار أباظة إلى أن نتائج الاستفتاء حملت الكثير من المفاجآت له بشكل شخصي وللآخرين أيضًا لكنها فتحت بابا للنقاش والحوار وهذا هو المهم، متابعًا: في هذه الدورة التي تحمل اسم النجمة الكبيرة إلهام شاهين قررنا أن نحتفل بالممثل فهو أحد العناصر المهمة في هذه الصناعة نكرم من مصر في حفل الافتتاح النجمة الشابة حنان مطاوع. والفنان القدير خالد زكي، ومن فرنسا نكرم النجمة كارولين سيلول وزوجها المنتج الكبير. 
وأضاف: ونكرم ابن مصر المخرج والممثل والموسيقي اليوناني الكبير كوستاس فيرس كما نهدي وسام عروس البحر المتوسط الي رائد السينما العمانية ومؤسس مهرجاني مسقط وسينمانا الدوليين المخرج الدكتور خالد الزدجالي تقديرا لعطاءه للسينما العمانية والعربية وفي حفل الختام نحتفي بمجموعة من الفنانين والفنانات الذين قدموا السينما الغنائية ضمن احتفالاتنا باستفتاء افضل 100فيلم غنائي الفنانة لطيفة والفنانة سيمون والفنان مدحت صالح والفنان مصطفي قمر والفنان خالد سليم.

 

 

 

 

 

 

 

 

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