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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق أمريكي وترقب إسرائيلي.. البنتاجون: إيران تستطيع تصنيع سلاح نووي في أسبوعين

صدى البلد

وفقًا لتقرير نشرته وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2023 حول استراتيجية مواجهة انتشار الأسلحة الجماعية، قال التقرير، إن إيران تمتلك البنية التحتية والخبرة اللازمة لصنع سلاح نووي في أقل من أسبوعين.

وأضاف التقرير، الذي يحدد المنهج الاستراتيجي لواشنطن لمواجهة انتشار الأسلحة الجماعية عالميًا، أنه "تم تقدير أن إيران لا تسعى إلى برنامج للأسلحة النووية في الوقت الحالي، ولكن لديها القدرة على إنتاج مادة قابلة للانشطار بما يكفي لجهاز نووي في أقل من أسبوعين”.

وفي شهر سبتمبر الماضي، منعت إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة أنشطتها النووية.

وجاء تحرك طهران ردًا على تحذير أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا (E3) في مجلس محافظي الوكالة. وحذرت الدول الثلاث من أن المجلس سيتخذ إجراءات إضافية إذا لم تلتزم الجمهورية الإسلامية بالقرارات السابقة للوكالة التي تطالبها بشرح جزيئات اليورانيوم المخصب بشكل كبير التي عثر عليها في مختلف المواقع في إيران.

كما جاء تحرك إيران بعد أن وافق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن على تخفيف عقوبات تمهد الطريق لإطلاق سراح 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الدولية.

وحذَّر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تزافي هانغبى في شهر سبتمبر الماضي، من أنه لن يكون لدى إسرائيل خيار سوى التصرف إذا أخصبت إيران اليورانيوم فوق 60%.

التحليل والآثار

يشير تقرير وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن إيران تمتلك قدرات نووية خطيرة وتهديدًا محتملاً للأمن الإقليمي والدولي.

ويظهر تحرك إيران الأخير بمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنها لا تحترم التزاماتها الدولية ولا تسعى إلى التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة برنامجها النووي.

ويعكس تحذير إسرائيل من أنها ستتصرف إذا أخصبت إيران اليورانيوم فوق 60% مدى التوتر والقلق بين البلدين بشأن الملف النووي الإيراني.

ويثير تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على إيران تساؤلات حول مدى جدية واشنطن في مواجهة التهديد النووي الإيراني وما إذا كانت تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقد يؤدي تقرير وزارة الدفاع الأمريكية إلى زيادة الضغط على إيران من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المفاوضات حول برنامجها النووي والالتزام بالقيود والشروط المطلوبة لضمان عدم امتلاكها للأسلحة النووية.

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