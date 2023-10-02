عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء البلديات الثالث

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


شاركت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء البلديات الثالث " قمة بناء الجسور ٢٠٢٣" ضمن الدورة ٨٤ للجنة التنمية الحضرية والإسكان وإدارة الأراضى"CUDHLM"، والتى اطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لاوربا "UNECE" ومركز المدن العالمية بمدينة جنيف بسويسرا.

ويأتى المنتدى المنعقد برئاسة سامى كنعان بحضور تاتيانا فالوفايا المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى جنيف وتاتيانا مولسيان الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا و رؤساء البلديات لعدد من المدن حول العالم ، وذلك لتبادل المعلومات والحوار حول افضل الممارسات والتجارب على مستوى المدينة ، خاصةً ملف التجديد الحضرى ضمن رؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ..

وأعربت " الدكتورة منال عوض " عن ترحيبها بمشاركتها فى هذا المنتدى الذى يُعد مبادرة راسخة استهدفت مدن المنطقة وربطها مع المدن بالمناطق المحيطة وذلك من أجل تحديد التحديات المشتركة وتبادل الخبرات ذات الصلة تماشيًا مع الجهود التى تقوم بها دول العالم لوضع منهجية للتعامل مع التحديات الراهنة ولتحقيق التنمية المستدامة..

وسيتم على هامش المنتدى عقد مائدة حوار مستديرة ضمن الإطار الاقليمى الذى يستهدفه لمناقشة عدد من الملفات وآليات التعامل مع التحديات التى تواجهها المدن.

صحة دمياط تعلن خطتها لبدء القوافل العلاجية المجانية في أكتوبر

دمياط الأمم المتحدة الاقتصادية الدكتورة منال القوافل العلاجية القوافل العلاجية المجانية بناء الجسور تحقيق التنمية المستدامة جنيف بسويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

موضوعات متعلقة

الكشف على 1094 مواطنا بالمجان في دمياط

ترشيحاتنا

السيسي : لا نقبل التهاون والتغيير يكون بمزيد من العمل

مظاهرة في حب السيسي.. العمال يجتمعون 15 أكتوبر لمطالبة الرئيس بالترشح للانتخابات

الرئيس السيسي: معهد ناصر هيبقى مدينة طبية عالمية لخدمة المصريين

السيسي: تغيير البلاد لا يتم بالهدم ولكن بالعمل والكفاح والصبر

اعرف حقك.. خطوات انتخاب مرشحك داخل اللجنة الانتخابية طبقا للقانون

ألفاظ مسمحش بيها| مدحت عبد الهادي يحكي كواليس واقعة محمود علاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

فيديو

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ