عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حداد قمري ومن القاتل في ثالث أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج مساء اليوم الاثنين عرضين مسرحيين لفرقة مركز الجيزة الثقافي، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

 

العرض المسرحي الأول "حداد قمري" يعرض في السادسة مساء، لفرقة مركز الجيزة الثقافي، مستوحى من نص كوميديا الأيام السبعة للكاتب العراقي علي الزيدي والليلة القمرية الأخيرة لأحمد عصام، تدور فكرته حول العزلة والفوبيا في إطار عبثي كوميدي، بعد تدمير معظم البشرية نتيجة الفيروسات والأوبئة. وينجو من المدينة القليلون من بينهم أختين، ويحاول الطاهي مندوب المنظمة الكونية إنقاذهم، لكنه يفقد كلبه نتيجة تناول طعام مسموم بالمنزل وضعته الأختين خوفا من المصابين، وبدلاً من سجنهما يعقد صفقة بإقامة حداد قمري للكلب في المنزل، ويتحكم فيهما تماماً حتى يتم التمرد عليه والتخلص من سيطرته بمفاجأة في نهاية العرض.

" حداد قمري " بطولة نور زيدان، هاجر حسن، عمر صلاح الدين، ديكور وملابس مونيكا مدحت، دراماتورج نور عفيفي، موسيقى مازن محروس، وإخراج فاطيما محمد.

أما العرض المسرحي الثاني يعرض في الثامنة مساء بعنوان "من القاتل" لفرقة مركز الجيزة الثقافي، ويعد العمل الأول للمخرج عمر الحسيني، النص مأخوذ عن ليلة القتلة لخوزيه تريانا، إحدى روائع كلاسيكيات المسرح العالمي، ويتساءل العرض .. ماذا لو تحولت الخيالات إلى حقيقة ؟ أو الحقيقة إلى مجرد خيالات ؟.. تتحول حياة الانسان إلى رحلة بين الأحلام والأوهام والحقائق .. من كان السبب في أصل الرواية ؟.. ما من قاتل واحد وما من مذنب واحد.. لنري معا تصارع الأجيال داخل مكان واحد في غرفة واحدة علي شكل لعبة مسلية.

"من القاتل" بطولة محمد السعيد، ندى سعيد، ومريم الدسوقي، موسيقى بودا العطار، ديكور روان خالد، إضاءة ياسمين هاني، استعراضات علي جیمي، إعداد درامي محمد السعيد، مخرج منفذ هاجر حسن وأحمد فتحي ويعقب العروض ندوة نقدية لمناقشة النقاط الفنية والأدبية.

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح بعنوان "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

مسرح قصر ثقافة روض الفرج فرقة مركز الجيزة الثقافي المهرجان الختامي لنوادي المسرح دورة الكاتب أبو العلا السلاموني الهيئة العامة لقصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ترشيحاتنا

بقسط شهري 800 جنيه.. اشتر شقة 90 مترا كاملة التشطيب.. تفاصيل

وزيرة التضامن: 54 مليون جنيه دعما لطلاب الجامعات غير القادرين

رغم طرده.. مصطفي محمد على رادار نادي توتنهام لخلافة هاري كين

وزيرة التضامن: لن يضيع حق امرأة لديها إعاقة

القضاة الجدد يؤدون مراسم حلف اليمين أمام المجلس الأعلى

إيقاف حكام مباراتي الزمالك والمقاولون والمصري وفاركو .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

فيديو

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ