وزيرة التضامن: تراجع نسب أمية مستفيدات تكافل إلى 47 %

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه تم إستفادة 1.2 مليون من ضوي الإعاقة من تكافل وكرامة، بتكلفة 8 مليار جنيه، و700 ألف من المسنين ، و720 ألف من المرأة المعيلة.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال كلمتها اليوم فى جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي، أنه تم القيام ببرنامج لا أمية مع تكافل بالمشاركة مع وزارات وتم الوصول لما يقرب من حوالي مليون سيدة من 15 ل35 عاما، لأنهم أصحاب الأسر الصغيرة على مطلع الحياة، موضحة أنه تم خفض نسب مستفيدات أمية تكافل إلى 47%.

وتابعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي: هناك أيضا 2 كفايا وصلنا، والتي تم الوصول فيها ل140 عيادة فى المجتمع المدني، ويوجد أكثر من 10 ألاف جميعة لديها خدمات صحية.