تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى المواطنين الخاصة بوجود تعديات علي الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي والكافيهات بأحياء العجوزة والعمرانية .
ودفعت محافظة الجيزة بحمله من خلال حي العجوزة لتحقيق الانضباط بشوارع الإعلاميين و خلف مسرح البالون أسفرت عن رفع كافه التعديات للمقاهي والكافيهات وغلق المنشأت المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
وقام حي العمرانية بشن حملة بشوارع ترعه الزمر و محمود الزكي من شارع خاتم المرسلين وتم رفع محتويات مقهى زهرة الخليج ومقهى موكا لاستغلالهم أرصفة المشاة، ووضع الكراسي والترابيزات وايداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الاجراءات القانونية بمعرفه وتواجد الادارات المعنية .
وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية للمناطق محل الشكوي والتعامل الفوري حيال اي مخالفات .
رفع تعديات مقاهي منطقة الاعلاميين وخلف مسرح البالون والزمر بالعجوزة العمرانية.. صور
تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى المواطنين الخاصة بوجود تعديات علي الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي والكافيهات بأحياء العجوزة والعمرانية .