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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فائدة تصل لـ65%.. أعلى 5 شهادات ادخار تراكمية في السوق المصري

شهادة ادخار
شهادة ادخار

يتساءل الكثير من المواطنين راغبي الاستثمار والادخار عن أعلى شهادات الإدخار التراكمية أو المدفوعة مقدما، خاصة بعد طرح شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي الجديدة.

يذكر أن البنك العربي الأفريقي الدولي قد طرح مؤخرا، شهادة ادخار ثلاثية مدفوع أخر المدة تحت معدل تراكمي 18.17%، وبعائد 65% يصرف في نهاية مدة الـ3 سنوات، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للبنك على فيسبوك.

يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار البنك العربي الإفريقي من 5000 جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه دون حد أقصى لعملية الشراء، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

معدل نسبة الفائدة عند 65%، تراكمي يصرف نهاية المدة، فيما تستهدف شهادة ادخار البنك العربي الإفريقي العملاء الأفراد فقط.

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شهادة ادخار بفائدة 40%

سبق وطرح البنك العربى الإفريقى الدولى، شهادة ادخار بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات بعائد 40% من قيمة الشهادة مدفوعا مقدما، بحد أدنى 5000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه وبدون حد أقصى.

وقال البنك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الشهادة لا يمكن كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط، ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما على النحو التالى:

إذا تم كسرها بعد 6 أشهر يتم خصم 95% من قيمة الفائدة، وفي السنة الثانية يتم خصم 63% من قيمة الفائدة، أما في السنة الثالثة فيتم 28% من قيمة الفائدة.

شهادة ادخار بفائدة 39%

شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية بعائد 39%، وهي شهادة ادخار ثلاثية ويصرف سعر الفائدة مقدما في ثاني يوم للشراء بنسبة 39%.

شهادة الادخار الجديدة تسمى «اختيارك ذات العائد المدفوع مقدمًا» من بنك التنمية الصناعية IDB يستحق العائد عليها مقدما، وتتميز بأنها ذات عائد تراكمي.

يصل الحد الأدنى لإصدار الشهادة بدءًا من 50 ألف جنيه، ويستحق العميل الفائدة بالكامل مقدما دون انتظار دوريات صرف العائد.

شهادة ادخار بعائد 27%

أطلق بنك مصر شهادة دولارية باسم «القمة» لمدة 3 سنوات، ذات عائد 9% سنويًا، وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.

بدوره أصدر البنك الأهلي شهادة دولارية باسم «الأهلي فورا»، وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

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