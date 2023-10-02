عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعائد 65%| بشرى سارة للمواطنين أفضل شهادة إدخار بالبنوك

شهادة الإدخار
شهادة الإدخار

يبحث المواطنون عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنين خلال تلك الفترة الى شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك .

شهادات الإدخار 

شهادات الإدخار

أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار جديدة ذات أجل 3 سنوات لعائد تراكمي بالجنيه المصري بفائدة 65 بالمئة عن كامل فترة الشهادة.

وبحسب منشور للبنك، يحصل المودع على عائد الشهادة بالكامل بنهاية مدتها.

شهادة بعائد 65 %

وأوضح البنك العربي الأفريقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الشهادة الادخارية الثلاثية المدفوعة آخر المدة" بمعدل عائد تراكمي 18.17 بالمئة، يمكن الادخار فيها بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري (161 دولار أميركي) ومضاعفات الألف، دون حد أقصى.

تخفي آثار تورطها.. كوريا الشمالية توجه اتهام خطير لواشنطن بشأن نورد ستريم

وفرنا 1.5 مليون وحدة سكنية..الإسكان: تطوير العمران القائم تحد صعب وكبير

وأكد البنك أن الشهادة متاحة للأفراد حصرًا وبالجنيه المصري فقط.

شهادة بعائد 40%

وفي شهر يوليو الماضي، أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار جديدة بالجنيه المصري، مدتها ثلاث سنوات، بعائد تراكمي 40 بالمئة يصرف مقدما.

يذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر، طرحا في يوليو الماضي شهادتي ادخار بالدولار، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 9 بالمئة يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27 بالمئة من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوي 7 بالمئة؜ ويصرف ربع سنويا بالدولار.

شهادات الادخار 

الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان تحت مسمي Luxury

- عائد ثابت بشكل سنوي أو شهري.
- لمدة 3 سنوات.
- فائدة 20% سنوياً أو 18.5% شهرياً.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري استثمار "ب"

- لمدة 3 سنوات
- العائد على الشهادة: 14.5%.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
- نوع الفائدة: ثابتة.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادة بنك مصر ذات عائد مرتفع تحت مسمى ابن مصر

- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.
-  يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
-  يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- تأتي الشهادة بعائد متغير متناقص سنويا، حيث يحصل العميل علي فائدة 22% في السنة الأولى، ويحصل على 18% في السنة الثانية، ويحصل على 16% في السنة الثالثة.

شهادات الادخار البنوك شهادة بعائد 65 شهادة بعائد 40 الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان تحت مسمي Luxury شهادات البنك الأهلي المصري استثمار ب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

دموع ودعوات ولحظات صعبة.. مشاهد إنسانية من حريق الاسماعيلية اليوم

الصحة تدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وطوارئ بالمستشفيات

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

نشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

موضوعات متعلقة

بـ 1000 جنيه وعائد شهري.. تعرف على تفاصيل شهادة الإدخار الإسلامية

الأولوية الأفريقية.. مصر تقود القارة السمراء إلى التنمية الشاملة من كينيا| تفاصيل

الرئيس السيسي و9 سنوات من الإنجازات في قطاع التجارة الخارجية| تقرير

بعد عودة البنوك للعمل.. أعلى 7 شهادات ادخار حاليا| فائدة مرتفعة

الرئيس السيسي والصناعة|9 سنوات من الإنجازات.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة .. توقيع شراكات مع الدول العربية لتحقيق التكامل

حكم ادخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام.. دار الإفتاء ترد

9 سنوات من التمكين.. المجلس القومي يستعرض جهود مصر في ملف تمكين المرأة

بعد تثبيث الفائدة .. أعلى شهادات إدخار في البنوك تشتريها الأحد المقبل

ترشيحاتنا

الصحة: رفع حالة الاستعداد بمستشفيات الإسماعيلية و50 سيارة إسعاف بموقع حريق مديرية الأمن

25 مصابا في حريق مديرية أمن الإسماعيلية بدون وفيات.. تفاصيل

خطوات شحن عداد الكهرباء بالفيزا من البيت

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

للشهر السابع على التوالي ..استقرار أسعار الدولار في مصر اليوم

السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات بأسعار رمزية للطلبة على بعض القطارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي.. ليلي علوي تثير الجدل بجمبسوت ملفت|شاهد

بعائد 65%| بشرى سارة للمواطنين أفضل شهادة إدخار بالبنوك

صحى.. طريقة اللانشون البيتى

طريقة تحضير الفول الإسكندرانى

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ