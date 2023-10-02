بعائد 65%| بشرى سارة للمواطنين أفضل شهادة إدخار بالبنوك

يبحث المواطنون عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنين خلال تلك الفترة الى شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك .

شهادات الإدخار

شهادات الإدخار

أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار جديدة ذات أجل 3 سنوات لعائد تراكمي بالجنيه المصري بفائدة 65 بالمئة عن كامل فترة الشهادة.

وبحسب منشور للبنك، يحصل المودع على عائد الشهادة بالكامل بنهاية مدتها.

شهادة بعائد 65 %

وأوضح البنك العربي الأفريقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الشهادة الادخارية الثلاثية المدفوعة آخر المدة" بمعدل عائد تراكمي 18.17 بالمئة، يمكن الادخار فيها بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري (161 دولار أميركي) ومضاعفات الألف، دون حد أقصى.

وأكد البنك أن الشهادة متاحة للأفراد حصرًا وبالجنيه المصري فقط.

شهادة بعائد 40%

وفي شهر يوليو الماضي، أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار جديدة بالجنيه المصري، مدتها ثلاث سنوات، بعائد تراكمي 40 بالمئة يصرف مقدما.

يذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر، طرحا في يوليو الماضي شهادتي ادخار بالدولار، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 9 بالمئة يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27 بالمئة من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوي 7 بالمئة؜ ويصرف ربع سنويا بالدولار.

شهادات الادخار

الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان تحت مسمي Luxury

- عائد ثابت بشكل سنوي أو شهري.

- لمدة 3 سنوات.

- فائدة 20% سنوياً أو 18.5% شهرياً.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري استثمار "ب"

- لمدة 3 سنوات

- العائد على الشهادة: 14.5%.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادة بنك مصر ذات عائد مرتفع تحت مسمى ابن مصر

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد شهري بمعدل ثابت يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- تأتي الشهادة بعائد متغير متناقص سنويا، حيث يحصل العميل علي فائدة 22% في السنة الأولى، ويحصل على 18% في السنة الثانية، ويحصل على 16% في السنة الثالثة.