تخفي آثار تورطها.. كوريا الشمالية توجه اتهام خطير لواشنطن بشأن نورد ستريم

قال كيم جونج جيو، المدير العام لإدارة الشؤون الروسية بـ وزارة خارجية كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تحاول إخفاء آثار تورطها في تفجير خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم.

وأضاف جيو وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية: "لقد رفضت الولايات المتحدة والغرب رفضاً قاطعاً الاقتراح الروسي العادل بإجراء تحقيق دولي مشترك، تشارك فيه روسيا كطرف ذي صلة مباشرة، تحت مراقبة الأمم المتحدة، كما لم يبلغوا روسيا بنتائج التحقيق، وهذا مجرد خدعة لإخفاء آثار تورطهم في جريمة التخريب".

وأشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي التعبير عن دعمه للطلب العادل والمعقول لـ روسيا بإجراء تحقيق غير متحيز ومفصل في انفجارات نورد ستريم بمشاركة سلطات التحقيق الروسية والأطراف المعنية.

وولفت إلى أن الوضع برمته يسلط الضوء على سياسة المعايير المزدوجة الوقحة والتصميم الأسود لـ الولايات المتحدة والغرب اللذين يعملان جاهدين لتشويه سمعة الدول المستقلة من خلال رسم صورة سوداء لها، والحديث المتكرر عن العدالة والموضوعية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب نورد ستريم تم تنظيمه بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلى أن هذه الدول متورطة في ما حدث.