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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو المحامين العرب تفجر مفاجأة بشأن ضرب المدرسين للطلاب.. متى تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس؟

ضرب المدرسين للطلاب
ضرب المدرسين للطلاب
رحمة سمير

أكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن قيام المدرس بضرب طالب يُعد جنحة يعاقب عليها القانون، موضحة أن قانون العقوبات وقانون الطفل يجرّمان الاعتداء البدني على الأطفال، سواء من المدرس أو الأب.

وقالت نيفين وجيه، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن المدرس الذي يعتدي بالضرب على أحد الطلاب قد يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة مالية، مشيرة إلى أن العقوبة قد تتضاعف إذا وقع الاعتداء باستخدام عصا.

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ضرب الطالب بعصا لا يتيح التنازل عن القضية

وأوضحت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب أن استخدام المدرس عصا في ضرب الطالب يترتب عليه إجراء قانوني لا يملك الأب إنهاءه بمجرد التنازل عن القضية، إذ تتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة، وفقًا لما ذكرته.

45% من الأطفال يتعرضون لعقاب بدني قاسٍ

وأشارت نيفين وجيه إلى أن 45% من الأطفال يتعرضون لعقاب بدني قاسٍ، بسبب الاعتقاد بأن الضرب وسيلة للتأديب، مؤكدة ضرورة التخلي عن هذه الممارسات ومنع الضرب نهائيًا في تربية الأطفال.

العنف في المدارس.. بدائل ضرب الطلاب وتعدى الأهالي على المعلمين

وشددت على أهمية التعامل مع الأطفال بوسائل تربوية لا تعتمد على العنف، بما يحافظ على سلامتهم ويحد من الاعتداءات البدنية سواء داخل الأسرة أو في المؤسسات التعليمية.

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