مصطفى بكري: عبد الناصر بريء مما حدث في نكسة 67.. وحرب الاستنزاف تحولت إلى مدرسة عسكرية مصرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان بريئًا مما حدث خلال نكسة عام 1967، مشيرًا إلى أن حرب الاستنزاف مثلت البداية الحقيقية للإعداد لنصر أكتوبر 1973.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه «ليفهم الجميع أن عبد الناصر كان بريئًا مما حدث في نكسة 67»، مؤكدًا أن السنوات التي أعقبت النكسة شهدت مرحلة مهمة من إعادة بناء القوات المسلحة المصرية والاستعداد لمعركة استعادة الأرض.

وتابع أن حرب الاستنزاف تحولت إلى مدرسة عسكرية مصرية، ساهمت في تطوير قدرات القوات المسلحة ورفع كفاءة أفرادها، وهو ما انعكس على الأداء خلال حرب أكتوبر.

وأشار بكري إلى أنه انتصرنا في 73 لأن سنوات الاستنزاف تحولت إلى مدرسة عسكرية مصرية»، موضحًا أن القوات المسلحة نجحت خلال تلك الفترة في تطوير قدراتها القتالية، واكتساب الخبرات اللازمة لخوض المعركة.

الإعداد والتدريب والعمل المتواصل

وأكد أن المقاتل المصري دخل حرب أكتوبر وهو يحمل هدفًا واضحًا، يتمثل في تحرير الأرض واستعادة الكرامة الوطنية، مؤكدًا أن نصر أكتوبر كان نتاج سنوات من الإعداد والتدريب والعمل المتواصل.