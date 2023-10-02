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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة .. امتلك شقة جاهزة بالتقسيط بمقدم 25 ألف جنيه

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الشهر المقبل، لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، المخصصة للأشخاص محدودي الدخل الفترة المقبلة.

و يجري الصندوق في هذا التوقيت اللمسات النهائية الخاصة بالطرح وتحديد السعر النهائى للوحدات، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية لتحمل فارق فائدة 85 ألف وحدة سكنية فى هذا المشروع.

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ويتضمن الطرح الجديد مدن أكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور الجديدة وبدر وحدائق العاصمة والسادات وبرج العرب والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة بخلاف الوحدات الجاهزة والجاري تنفيذها بنطاق المحافظات.

 

مقدم الحجز المقترح لـ سكن لكل المصريين

ووفقًا للمعلومات التي توصلنا إليها فإن مقدم حجز الوحدات الجديدة لسكن لكل المصريين لم يحدد بعد حتى الآن، إلا أن المؤشرات تؤكد أن مقدم الحجز سيكون من 25 إلى 30 ألف جنيه، على أن يتم وضع سيناريو نهائى لآلية السداد.

 

آلية السداد بالطرح الجديد لسكن لكل المصريين

وفيما يتعلق بآلية السداد الخاصة بوحدات سكن لكل المصريين الجديدة فإنها تصل لنحو 20 عامًا كحد أقصى بعد أن تحملت وزارة المالية فارق الفائدة، حيث إنه من المتوقع أن تتم وفقًا لآليات السداد السابقة للمراحل التي تم طرحها فى الفترات السابقة، على أن يتم مراعاة نسبة الزيادة لتوزيعها على إجمالى فترة السداد.

المرحلة الجديدة التي يتم طرحها ستتضمن الحالات التي قامت بالتقديم فى المرحلة السابقة لمبادرة سكن لكل المصريين ومستمرين حتى الآن دون سحب مقدم الحجز، ليكون لهذه الحالات الآولوية فى التخصيص وفقًا لشروط المشروع.

 

السعر المبدئي لوحدات سكن لكل المصريين

المرحلة الجديدة من سكن لكل المصريين يتم تحديد الوحدات النهائية بها وفقًا لعدد المتقدمين بما يتماشى مع الشروط المنصوص عليها فى الاشتراطات الخاصة بالتخصيص، ليتم حصر المقبولين وتوفير وحدات لهم وفقًا للآولويات.

كما أن السعر المبدئى للمرحلة الجديدة من سكن لكل المصريين قد يبدأ من 350 ألف جنيه حتى 430 ألف جنيه حسب التميز والمدينة، ومن الممكن أن تشهد هذه الأسعار تعديلات أخرى لحين الإعلان عن موعد طرح هذه المرحلة.

موعد استلام شقق سكن لكل المصريين الجديدة

الطرح الجديد للوحدات سيكون بنظام التشطيب الكامل، لكن لم يتم حتى الآن تحديد توقيت الاستلام ما إذا كان بعد 18 شهرًا أو 36 شهرًا من تاريخ الطرح، وهذا يتوقف على برنامج تنفيذ هذه الوحدات، حيث أسندت هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرًا تنفيذ أعمال ما يزيد على 120 ألف وحدة سكنية بمختلف مراحل المشروع بالعديد من المدن الجديدة، وذلك لتتضمن المراحل التي تم طرحها بالمشروع أو المراحل المستقبلية لها.

ويستكمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تخصيص الوحدات السكنية الخاصة بمشروع مبادرة سكن لكل المصريين بمراحلها المختلفة، حيث إنه ينتهى شهريًا من تخصيص ما بين 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن الجديدة فى مراحل المشروع المتنوعة.

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